"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия ответила на угрозу ЕС конфискации активов

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, как Россия ответила на попытки ЕС использовать ее замороженные активы в пользу Украины. Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear.

Среди требований – возврат 176 миллиардов евро в виде денежных средств на счетах и около 9 миллиардов евро в ценных бумагах, а также около 18 миллиардов евро в виде процентов. Предварительное заседание по делу назначено на 16 января 2026 года.

