"Деньги 24": два крупных банка РФ планируют запустить переводы по QR-коду

Два крупных банка планируют вывести на рынок переводы между гражданами по QR-коду. Принцип работы позволяет получателю денег сгенерировать в приложении своего банка код или ссылку, в которую зашита информация о сумме и счете. Отправитель сканирует код или переходит по ссылке, чтобы совершить платеж без ввода реквизитов.

Как отмечают в одном из банков, технология призвана упростить и ускорить процесс, особенно когда нужно собрать средства с нескольких человек – клиентов разных банков. Однако эксперты пока скептично оценивают массовый спрос на сервис, поскольку ему предстоит конкурировать с уже популярными переводами по номеру телефона.

