11 декабря, 16:30

Экономика

"Деньги 24": ввод торговых центров в Москве снизится в 2,5 раза в 2026 году

Путин заявил о росте зарплат в России

"Деньги 24": средний вес упаковки товаров на полках российских магазинов снизился на 2%

"Деньги 24": ЦБ заявил о снижении закредитованности россиян

Компании в Москве могут получить льготные кредиты и офсетные контракты для развития

"Деньги 24": годовая инфляция в России опустилась ниже 6,5%

Собянин: промпредприятия привлекли около 300 млрд рублей при поддержке города

В России карты "Мир" с истекшим сроком годности будут работать постоянно

В Сбербанке дали прогнозы по основным экономическим показателям в России на 2026 год

Банки РФ договорились, что карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать

Ввод торговых центров в Москве снизится в 2,5 раза в 2026 году, подсчитали аналитики. Если в 2025 году планируется ввести около 245 тысяч квадратных метров торговых площадей, то в следующем году показатель составит примерно 100 тысяч квадратных метров.

По словам экспертов, это связано как с замедлением темпов строительства, так и с пересмотром девелоперами концепций новых объектов. Вместо типовых ТЦ теперь проектируют пространства с акцентом на досуг, образование и локальный ретейл.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

