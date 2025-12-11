"Деньги 24": ввод торговых центров в Москве снизится в 2,5 раза в 2026 году

Ввод торговых центров в Москве снизится в 2,5 раза в 2026 году, подсчитали аналитики. Если в 2025 году планируется ввести около 245 тысяч квадратных метров торговых площадей, то в следующем году показатель составит примерно 100 тысяч квадратных метров.

По словам экспертов, это связано как с замедлением темпов строительства, так и с пересмотром девелоперами концепций новых объектов. Вместо типовых ТЦ теперь проектируют пространства с акцентом на досуг, образование и локальный ретейл.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.