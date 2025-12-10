"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал о причинах отказа в кредитах россиянам

Российские банки находят все больше оснований для отказа в выдаче кредитов. Главными формальными причинами стали низкий кредитный рейтинг заемщика, высокая долговая нагрузка и отсутствие официального трудоустройства, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

К субъективным поводам могут относиться подозрительное поведение клиента или ошибки в документах. В результате в ноябре было отклонено более 80% заявок. Доля отказов выросла с 77,5% годом ранее до 82,6%, а это значит, что кредит получают менее 18 человек из 100.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.