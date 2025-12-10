Форма поиска по сайту

10 декабря, 11:30

Экономика

"Деньги 24": банки РФ отклонили более 82% заявок на кредиты в ноябре

Банки стали чаще отказывать россиянам в розничных кредитах

Стоимость новостроек в России превысила цену вторичного жилья почти в 2 раза

В Euroclear рассказали, к чему приведет возможная конфискация замороженных активов РФ

Резкий рост стоимости аренды привел к закрытию ресторанов на Патриарших прудах

"Деньги 24": в России продолжился рост средних ставок по банковским вкладам

Первые экскурсии "Открой#Моспром" стартовали в столице

"Деньги 24": спрос на аренду жилья в Москве снизился более чем на 20% в ноябре

"Деньги 24": российские банки выдали на 30% меньше кредитов в 2025 году

"Деньги 24": в России предложили уравнять налогообложение маркетплейсов и офлайн-магазинов

В ноябре российские банки отклонили более 82% заявок на кредиты от физических лиц. По данным экономического обозревателя Константина Цыганкова, доля отказов выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 77,5%.

Средние суммы выдаваемых кредитов в ноябре составили: по ипотеке – 4,87 миллиона рублей, по кредитам наличными – 174,7 тысячи рублей, по автокредитам – около 1,52 миллиона рублей, а по POS-кредитам – 68,3 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономика

