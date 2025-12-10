"Деньги 24": банки РФ отклонили более 82% заявок на кредиты в ноябре

В ноябре российские банки отклонили более 82% заявок на кредиты от физических лиц. По данным экономического обозревателя Константина Цыганкова, доля отказов выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 77,5%.

Средние суммы выдаваемых кредитов в ноябре составили: по ипотеке – 4,87 миллиона рублей, по кредитам наличными – 174,7 тысячи рублей, по автокредитам – около 1,52 миллиона рублей, а по POS-кредитам – 68,3 тысячи рублей.

