"Деньги 24": аналитики предупредили о росте рисков системного банковского кризиса в России

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупреждают об усилении рисков системного банковского кризиса в России. Основная причина – накопление "плохих долгов", то есть кредитов с серьезной просрочкой платежей.

Объем таких проблемных долгов оценивается примерно в 1 триллион рублей, что составляет около 7% от всего кредитного портфеля банков. Ситуация усугубляется высокой инфляцией и ростом ключевой ставки, что сделало обслуживание старых кредитов более дорогим для заемщиков.

