"Деньги 24": эксперт рассказал, как распознать мошенников при сделках с жильем

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как распознать мошенников при сделках с жильем. По его словам, нужно обращать внимание на несколько признаков.

Эксперт отметил, что в первую очередь должны насторожить срочность сделки и заниженная на 20–30% стоимость недвижимости. Также на действия мошенников могут указывать частая смена собственников жилья и продажа единственного жилья без одновременной покупки другой жилплощади.

