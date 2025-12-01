"Деньги 24": правительство РФ утвердит план по борьбе с теневой экономикой

Правительство России готовится утвердить план по борьбе с теневой экономикой, рассчитанный до 2030 года. Ключевой мерой станет сокращение доли наличных расчетов в обороте.

Однако, как отмечают эксперты, резкое увеличение налогов и снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения привело к обратному эффекту. Малый бизнес стал массово просить клиентов платить наличными, чтобы занизить налоговую базу и сохранить льготный режим.

План также предусматривает усиление контроля за оборотом криптовалют и активный мониторинг продавцов на маркетплейсах, многие из которых, по словам министра финансов Антона Силуанова, не соблюдают налоговое законодательство.

