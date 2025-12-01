Форма поиска по сайту

01 декабря, 15:30

Политика

"Деньги 24": правительство РФ утвердит план по борьбе с теневой экономикой

"Деньги 24": правительство РФ утвердит план по борьбе с теневой экономикой

ВС РФ освободили село Клиновое в ДНР

Встреча Уиткоффа с Путиным может состояться 2 декабря

Новости мира: греческие фермеры заблокировали тракторами главную автомагистраль страны

В Госдуме предложили заморозить цены на продукты перед Новым годом

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

Марко Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными

Спецпосланник президента США Уиткофф может вылететь в Москву 1 декабря

В Госдуме призвали Верховный суд принять новое постановление по делу о квартире Долиной

В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство

Правительство России готовится утвердить план по борьбе с теневой экономикой, рассчитанный до 2030 года. Ключевой мерой станет сокращение доли наличных расчетов в обороте.

Однако, как отмечают эксперты, резкое увеличение налогов и снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения привело к обратному эффекту. Малый бизнес стал массово просить клиентов платить наличными, чтобы занизить налоговую базу и сохранить льготный режим.

План также предусматривает усиление контроля за оборотом криптовалют и активный мониторинг продавцов на маркетплейсах, многие из которых, по словам министра финансов Антона Силуанова, не соблюдают налоговое законодательство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
политикаэкономикавидеоЕвгений Беляков

