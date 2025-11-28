"Деньги 24": курс доллара опустился ниже 78 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 78 рублей впервые с конца июля. В Центральном банке объясняют это плавающим курсом, определяемым спросом и предложением.

Однако председатель Сбербанка Герман Греф назвал равновесным диапазон 98–105 рублей за доллар. Банковские аналитики дают противоречивые прогнозы, предполагая как укрепление рубля до 70, так и ослабление до 100 рублей за доллар.

