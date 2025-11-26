"Деньги 24": застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья в России

С 2026 года застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мораторий на штрафы, действовавший несколько лет, привел к массовым нарушениям.

В регионах средний срок задержки достиг 48 месяцев, а общая задолженность девелоперов превысила 100 миллиардов рублей. Неустойка за просрочку при текущей ключевой ставке может достигать 40% годовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

