"Деньги 24": ЦБ РФ предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина направила письмо в министерство экономического развития, в котором изложила свои идеи о регулировании платформенной экономики в России.

Регулятор, в частности, предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Подробнее об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

