24 ноября, 15:30Экономика
"Деньги 24": ЦБ РФ предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина направила письмо в министерство экономического развития, в котором изложила свои идеи о регулировании платформенной экономики в России.
Регулятор, в частности, предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Подробнее об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.