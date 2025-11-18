Форма поиска по сайту

18 ноября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": госкорпорация "Дом.РФ" выйдет на Мосбиржу с размещением акций

Госкорпорация "Дом.РФ" на этой неделе проводит крупнейшее за последние годы первичное размещение акций на Московской бирже. Компания, сочетающая банковский бизнес с деятельностью в сфере недвижимости, демонстрирует устойчивый рост.

За девять месяцев этого года чистая прибыль составила 70 миллиардов рублей против 65 миллиардов за весь прошлый год. Согласно дивидендной политике, половину прибыли корпорация будет распределять между акционерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

