17 ноября, 12:30

Безопасность

"Деньги 24": операторы связи в РФ заблокировали 3,5 млрд мошеннических вызовов в 2025 году

"Деньги 24": операторы связи в РФ заблокировали 3,5 млрд мошеннических вызовов в 2025 году

Операторы связи заблокировали около 3,5 миллиарда мошеннических вызовов с начала года. Телефонные аферисты активно используют тактику многократных звонков, которые теперь составляют примерно 20% от всех атак.

Преступники рассчитывают, что настойчивые звонки вызовут у жертв ощущение срочности и заставят их поверить в важность вызова. Специалисты подчеркивают, что эффективная блокировка номеров возможна только при активном участии граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
безопасностьвидеоЕвгений Беляков

