14 ноября, 17:30

"Деньги 24": исследование показало разницу в накоплениях у разных поколений россиян

Стало известно, что представители поколения бумеров в России обладают наибольшим объемом свободных средств по сравнению с другими возрастными группами. При этом у зумеров эти финансовые активы демонстрируют самые высокие темпы роста.

Эксперты провели исследование состояния банковских карт россиян. Согласно результатам, средняя сумма накоплений у бумеров составляет 81 300 рублей. У представителей поколения миллениалов на картах находится около 31 400 рублей, а у зумеров – 15 300 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
обществовидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

