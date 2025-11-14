"Деньги 24": стоимость столичных новостроек увеличилась

Новостройки Москвы продолжают дорожать, причем наиболее быстрый рост цен фиксируется в массовом сегменте жилья. По данным на октябрь 2025 года, средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе достигла 387 тысяч рублей.

В бизнес-классе эта цена составляет 521 тысячу рублей, в премиум-сегменте – 840 тысяч рублей, а элитное жилье оценивается в 2,4 миллиона рублей за квадратный метр. Комфорт-класс демонстрирует наибольшую динамику подорожания, что объясняется сохраняющимся активным спросом именно на этот тип жилья.

