Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 16:30

Безопасность

"Деньги 24": переводы денег самому себе через СБП включат в список мошеннических действий

"Деньги 24": переводы денег самому себе через СБП включат в список мошеннических действий

Россиянам рассказали, что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета

ЦБ включит крупные переводы себе по СБП в список признаков мошенничества

Россиян предупредили о массовом появлении фейковых магазинов перед "Черной пятницей"

В МВД рассказали, по каким фразам можно распознать мошенников

"Московский патруль": брошенные автомобили стали скапливаться в столичных дворах

"Московский патруль": глава МВД вручил награды отличившимся сотрудникам

Собянин: москвичи стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

"Новости дня": Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД

Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД

Переводы крупных сумм самому себе через СБП включат в список мошеннических действий, заявили в Центробанке. По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, к мошенническим операциям относится нехарактерное поведение при снятии денег и резкий рост телефонных разговоров и переписок в мессенджерах накануне подобных действий.

Также в числе таких операций – снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита и увеличение лимита на выдачу наличных. Грозит блокировкой и перевод себе по СПБ более 200 тысяч рублей со своего счета в другом банке и досрочное закрытие вклада на более крупные суммы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
безопасностьвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика