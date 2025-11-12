"Деньги 24": переводы денег самому себе через СБП включат в список мошеннических действий

Переводы крупных сумм самому себе через СБП включат в список мошеннических действий, заявили в Центробанке. По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, к мошенническим операциям относится нехарактерное поведение при снятии денег и резкий рост телефонных разговоров и переписок в мессенджерах накануне подобных действий.

Также в числе таких операций – снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита и увеличение лимита на выдачу наличных. Грозит блокировкой и перевод себе по СПБ более 200 тысяч рублей со своего счета в другом банке и досрочное закрытие вклада на более крупные суммы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.