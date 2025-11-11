Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": в России введут технологический сбор на импортную электронику

"Деньги 24": в России введут технологический сбор на импортную электронику

"Деньги 24": кофе в ресторанах резко подорожал в России

Доллар резко поднялся в цене

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году в России

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему российские банки не снижают ставки по ипотеке

"Деньги 24": до 5% квартир в новостройках Москвы сдаются в аренду без отделки

"Деньги 24": в столичных банках начался сезон новогодних акций по вкладам

"Деньги 24": россияне стали реже покупать бытовую технику у крупных ретейлеров

"Деньги 24": россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов в октябре

Мировые эксперты спрогнозировали падение американского доллара

Минпромторг планирует ввести в России технологический сбор, который будут платить поставщики и производители иностранной электроники, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Эти средства будут направлять на субсидии и льготные кредиты для российских компаний с высокой долей локализации.

По словам эксперта, это приведет к росту цен. На самые дорогие устройства может добавиться до 5 тысяч рублей. Он также отметил, что производители уже готовятся удешевлять комплектующие и упрощать модели, чтобы снизить себестоимость. В результате техника станет дороже и, вероятно, немного хуже по качеству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикатехнологиивидеоКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика