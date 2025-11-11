"Деньги 24": в России введут технологический сбор на импортную электронику

Минпромторг планирует ввести в России технологический сбор, который будут платить поставщики и производители иностранной электроники, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Эти средства будут направлять на субсидии и льготные кредиты для российских компаний с высокой долей локализации.

По словам эксперта, это приведет к росту цен. На самые дорогие устройства может добавиться до 5 тысяч рублей. Он также отметил, что производители уже готовятся удешевлять комплектующие и упрощать модели, чтобы снизить себестоимость. В результате техника станет дороже и, вероятно, немного хуже по качеству.

