"Деньги 24": рестораны начали массово закрываться на Патриарших прудах

Рестораны начали массово закрываться на Патриарших прудах в Москве, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, закрылись даже те заведения, которые проработали меньше года.

Эксперт отметил, что основная причина прекращения деятельности – резкий рост арендной платы. Ставки достигли 180 тысяч рублей за квадратный метр в год, что вдвое выше средних цен по центру города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.