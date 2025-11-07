Форма поиска по сайту

07 ноября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": россияне взяли кредиты в банках за месяц более чем на 1 трлн рублей

В октябре россияне оформили кредиты на сумму свыше 1 триллиона рублей, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Ипотека выросла на 21% – до 484,5 миллиарда рублей, кредиты наличными – на 9%.

Эксперт отметил, что ставки по кредитам почти не снижаются, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ. Минимальная ставка по потребкредитам составляет около 13,5–14%, а максимальная – до 52%.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин Цыганков

