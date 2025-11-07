Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 ноября, 12:30

Политика

"Деньги 24": в Госдуме предложили ограничить наценку на товары в магазинах

В Госдуме предложили ограничить наценку на товары в магазинах до 15% и снизить долю собственных торговых марок ритейлеров на полках до 25%, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По мнению авторов инициативы, это должно сдержать рост цен для потребителей.

Эксперт отметил, что в состав наценки входят расходы на доставку, аренду, коммунальные услуги, страховые взносы, налоги и система маркировки "Честный знак". Он добавил, что ограничение наценки может привести к исчезновению отдельных товаров с полок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
политикаэкономикавидеоКонстантин Цыганков

