"Деньги 24": в Госдуме предложили ограничить наценку на товары в магазинах

В Госдуме предложили ограничить наценку на товары в магазинах до 15% и снизить долю собственных торговых марок ритейлеров на полках до 25%, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По мнению авторов инициативы, это должно сдержать рост цен для потребителей.

Эксперт отметил, что в состав наценки входят расходы на доставку, аренду, коммунальные услуги, страховые взносы, налоги и система маркировки "Честный знак". Он добавил, что ограничение наценки может привести к исчезновению отдельных товаров с полок.

