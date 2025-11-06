"Деньги 24": ФНС начала проверять трудоспособных жителей Москвы, которые не работают

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала массово проводить проверки в отношении трудоспособных, но неработающих жителей Москвы. Это касается тех, кто формально не работает и не декларирует свои доходы, но при этом замечен во взаимодействии с крупными суммами денег.

Как отчитались в столичной налоговой, мероприятия, которые успели провести в 2025 году, позволили доначислить нарушителям более 2 миллиардов рублей налогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.