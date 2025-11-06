Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 16:30

Общество

"Деньги 24": ФНС начала проверять трудоспособных жителей Москвы, которые не работают

"Деньги 24": ФНС начала проверять трудоспособных жителей Москвы, которые не работают

Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 6 ноября

Активные москвичи высадили кустарники на северо-западе столицы

Резкое похолодание ожидается в Москве на следующей неделе

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 6 ноября

"Специальный репортаж": необученные

Температура выше климатической нормы сохранится в Москве до конца недели

96% москвичей положительно оценили новогоднее оформление города

Новости мира: чрезвычайная ситуация объявлена в южном и западном Уэльсе из-за наводнения

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала массово проводить проверки в отношении трудоспособных, но неработающих жителей Москвы. Это касается тех, кто формально не работает и не декларирует свои доходы, но при этом замечен во взаимодействии с крупными суммами денег.

Как отчитались в столичной налоговой, мероприятия, которые успели провести в 2025 году, позволили доначислить нарушителям более 2 миллиардов рублей налогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществовидеоЕвгений БеляковКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика