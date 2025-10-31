Форма поиска по сайту

31 октября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": россияне скупили почти 20 тонн золота за 3 месяца

"Деньги 24": россияне скупили почти 20 тонн золота за 3 месяца

Россияне за 3 месяца скупили 19,6 тонны золотых слитков и монет, что вывело страну в пятерку крупнейших мировых покупателей этого драгоценного металла. Спрос вырос на 20% по данным Всемирного совета по золоту.

За 4 года граждане России накопили 280 тонн золота, что сопоставимо с золотым запасом таких стран, как Австрия и Испания. С начала года цена на золото выросла более чем на 50%, достигнув исторического максимума 20 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

