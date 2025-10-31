31 октября, 15:30Экономика
"Деньги 24": европейские автопроизводители могут остановить конвейеры через несколько дней
Крупнейшие европейские автопроизводители могут остановить конвейеры уже через несколько дней из-за конфликта между Китаем и Нидерландами, который привел к дефициту микрочипов для автомобильной электроники.
Ассоциация автопроизводителей Европы уже предупредила, что имеющегося запаса чипов хватит ненадолго. В числе тех, кто может быть вынужден остановить конвейеры, BMW Group, Fiat, Volkswagen Group и другие.
