30 октября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": новый закон об увеличении лимита возмещения по вкладам вступил в РФ

В России вступил в силу закон об увеличении лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам до 2,8 миллиона рублей, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта такие вклады – это финансовые инструменты сроком более 3 лет.

Он отметил, что безотзывные вклады предполагают, что вкладчик не может забрать деньги до окончания срока договора. Единственный способ вернуть средства раньше – продать сертификат третьему лицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинЕвгений Беляков

