28 октября, 12:30

Общество

"Деньги 24": правила предоставления семейной ипотеки изменят с февраля 2026 года

Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Россиянам запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью. С этого момента супруги будут обязательно выступать созаемщиками.

Мера призвана предотвратить злоупотребления и сделать систему справедливее. Также она поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
обществовидеоЕвгений Беляков

