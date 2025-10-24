"Деньги 24": эксперт рассказал, почему серебро стало выгоднее золота

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, почему серебро стало выгоднее золота. По его словам, с начала года серебро показало более высокую доходность по сравнению с золотом, подорожав примерно на 50% на бирже.

Эксперт добавил, что несмотря на разницу в абсолютной стоимости между металлами в процентном выражении динамика серебра стала сопоставимой с золотом. Рост цен связан с перетоком инвестиционного интереса с золота на серебро, а также с его промышленным спросом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.