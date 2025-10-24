Форма поиска по сайту

24 октября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему ЦБ не снижает ключевую ставку

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, почему Центробанк РФ не снижает ключевую ставку. По его словам, радикальное снижение ключевой ставки может привести к резкому росту инфляции и девальвации национальной валюты.

В качестве примера он привел опыт Турции, где в 2021 году ставку опустили ниже уровня инфляции, что привело к ее скачку выше 80% и обесцениванию лиры более чем в 15 раз за 10 лет. Беляков отметил, что высокая ключевая ставка – это инструмент сдерживания инфляции, и ее преждевременное снижение может потребовать еще более жестких мер в будущем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков

