Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": ЦБ примет решение по ключевой ставке 25 октября

"Деньги 24": ЦБ примет решение по ключевой ставке 25 октября

Новости мира: Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России

Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России

Эксперт рассказал, как санкции США отразятся на российских нефтяных компаниях

Путин назвал недружественным актом новые санкции США против России

"Деньги 24": эксперт рассказал, как новый пакет санкций ЕС повлияет на экономику России

"Деньги 24": рост цен в России ускорился в октябре

"Деньги 24. Финансовая грамотность": как снизить сумму долга

"Новости дня": цена на красную икру опустилась ниже 9,5 тысячи рублей за килограмм

Число откладывающих деньги россиян выросло на 60% за два года

Совет директоров Центробанка России 25 октября проведет заседание по денежно-кредитной политике. В его рамках регулятор примет решение по ключевой ставке. По прогнозам аналитиков, она сохранится на уровне 17%, хотя часть экспертов допустили снижение до 16,5 или 16%.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что инфляция с начала года остается умеренной, но по итогам года может достичь 7%. По его словам, это создает противоречивую ситуацию для ЦБ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика