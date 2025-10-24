"Деньги 24": ЦБ примет решение по ключевой ставке 25 октября

Совет директоров Центробанка России 25 октября проведет заседание по денежно-кредитной политике. В его рамках регулятор примет решение по ключевой ставке. По прогнозам аналитиков, она сохранится на уровне 17%, хотя часть экспертов допустили снижение до 16,5 или 16%.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что инфляция с начала года остается умеренной, но по итогам года может достичь 7%. По его словам, это создает противоречивую ситуацию для ЦБ.

