"Деньги 24": крупные госкомпании начали размещать акции на фондовом рынке в России

Крупные государственные компании начинают размещать свои акции на фондовом рынке в России. Это заложено в цели правительства.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, при размещении акций на бирже все зависит от рыночной ситуации. Чем она лучше и чем больше оптимизма на рынке, тем больше инвесторы готовы платить за акции той или иной компании.

