Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": российский экспорт сельди за 8 месяцев вырос на 72%

"Деньги 24": российский экспорт сельди за 8 месяцев вырос на 72%

"Деньги 24": средняя стоимость бензина АИ-95 выросла на 7 рублей в Москве

"Руспродсоюз" заявил о возможном снижении цен на мандарины к Новому году

Союз торговых центров попросил ФАС проверить ценовую политику маркетплейсов

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему банки стали повышать ставки по вкладам в России

"Деньги 24": продажи жилья в Москве выросли в сентябре на первичном и вторичном рынке

"Деньги 24": криптовалютный рынок начал восстанавливаться после рекордного обвала

"Деньги 24": заседание Центробанка РФ по ключевой ставке состоится 24 октября

Россия вошла в топ-3 стран мира по майнингу биткоина

Непогода на юге России привела к падению урожая

Российский экспорт сельди за первые 8 месяцев 2025 года вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 177 тысяч тонн, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Эксперт отметил, что внутри страны фиксируется рост цен на селедку, несмотря на увеличение ее добычи.

По данным Федеральной антимонопольной службы, цены на рыбную продукцию повышаются из-за длинной цепочки посредников – их может быть до 6, а общая наценка достигает 3,5 раза. Рост экспорта при этом сокращает объемы рыбы, доступной для внутреннего рынка, что также влияет на цены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика