"Деньги 24": российский экспорт сельди за 8 месяцев вырос на 72%

Российский экспорт сельди за первые 8 месяцев 2025 года вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 177 тысяч тонн, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Эксперт отметил, что внутри страны фиксируется рост цен на селедку, несмотря на увеличение ее добычи.

По данным Федеральной антимонопольной службы, цены на рыбную продукцию повышаются из-за длинной цепочки посредников – их может быть до 6, а общая наценка достигает 3,5 раза. Рост экспорта при этом сокращает объемы рыбы, доступной для внутреннего рынка, что также влияет на цены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.