"Деньги 24": эксперт рассказал о борьбе с мошенниками в Москве

Комплексная работа по противодействию мошенничеству начала действовать в Москве. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, в городе борются с дропперами, то есть подставными лицами, без которых переводы денег и их физическая перевозка от жертв к заказчикам невозможна.

Также вводятся ограничения на звонки в популярных мессенджерах. Ими чаще всего пользовались фальшивые майоры и полковники силовых структур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.