20 октября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему банки стали повышать ставки по вкладам в России

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему банки стали повышать ставки по вкладам в России

Сразу несколько крупных российских банков на прошлой неделе подняли ставки по вкладам. На 3 месяца они составили от 16 до 17% годовых, а на полгода – до 15%.

По словам эксперта, банки стараются предугадать движение ключевой ставки. Если понимают, что она будет расти, то заранее повышают ставки, чтобы успеть собрать деньги под более выгодный процент. В случае, если она падает, тогда заранее понижают ставки по вкладам, чтобы не брать на себя повышенные обязательства на длительный срок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

