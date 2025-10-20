"Деньги 24": продажи жилья в Москве выросли в сентябре на первичном и вторичном рынке

Продажи жилья в Москве выросли в сентябре как на первичном, так и на вторичном рынке, следует из данных столичного управления Росреестра. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, в сентябре управление Росреестра по Москве зарегистрировало 7 320 сделок в строящихся домах. Это больше, чем в сентябре 2024 года, но меньше, чем в 2023. В то же время на рынке "вторички" зарегистрировано 11 985 сделок в готовых домах, что на 5% больше, чем осенью прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

