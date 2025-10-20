"Деньги 24": криптовалютный рынок начал восстанавливаться после рекордного обвала

Криптовалютный рынок восстанавливается после рекордного обвала, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, случившейся обвал стал самым мощным в истории, пострадали многие криптоинвесторы. Особенно это коснулось тех, кто торговал не только на свои, но и на заемные деньги. При этом Россия "тихо стала" лидером среди стран Европы по объемам входящих криптовалютных потоков.

