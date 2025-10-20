Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": криптовалютный рынок начал восстанавливаться после рекордного обвала

"Деньги 24": криптовалютный рынок начал восстанавливаться после рекордного обвала

"Деньги 24": заседание Центробанка РФ по ключевой ставке состоится 24 октября

Россия вошла в топ-3 стран мира по майнингу биткоина

Непогода на юге России привела к падению урожая

Объем производства школьной продукции продолжает расти в Москве

Тысячи фур с товарами из Китая застряли на границе России и Казахстана

"20 минут": "Матчасть. Пенсии"

Сеть супермаркетов 7-Eleven может вернуться в Россию

"Деньги 24": застройщики стали чаще отказываться от программ рассрочек

"Деньги 24": аналитики повысили прогнозы по инфляции и средней ключевой ставке в России

Криптовалютный рынок восстанавливается после рекордного обвала, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, случившейся обвал стал самым мощным в истории, пострадали многие криптоинвесторы. Особенно это коснулось тех, кто торговал не только на свои, но и на заемные деньги. При этом Россия "тихо стала" лидером среди стран Европы по объемам входящих криптовалютных потоков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика