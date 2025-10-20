"Деньги 24": ущерб от киберпреступлений в Москве составил 34 млрд рублей за полгода

Ущерб от киберпреступлений в Москве составил 34 миллиарда рублей за полгода. Об этом рассказал полковник полиции Антон Кононенко, начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России по Москве.

По его словам, если раньше правоохранители расследовали преступления с ущербом в 15, 20 и 50 тысяч рублей, то теперь практически все преступления относятся к категориям тяжких и особо тяжких – их порядка 80%. Тяжкие преступления начинаются от суммы в 250 тысяч рублей. Это значит, что ущерб в 1 миллион рублей не становится редкостью.

