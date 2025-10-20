Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 12:30

Безопасность

"Деньги 24": ущерб от киберпреступлений в Москве составил 34 млрд рублей за полгода

"Деньги 24": ущерб от киберпреступлений в Москве составил 34 млрд рублей за полгода

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с переводами

Мошенники стали обманывать россиян под видом службы доставки цветов

Мошенники стали обманывать россиян под видом управляющей компании

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

"Новости дня": новый способ защиты аккаунта появился на "Госуслугах"

"Деньги 24": число дропперов в России с начала года выросло более чем на 70%

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

"Деньги 24. Финансовая грамотность": мошенники на рынке жилья

В МВД РФ рассказали о новой схеме интернет-мошенников

Ущерб от киберпреступлений в Москве составил 34 миллиарда рублей за полгода. Об этом рассказал полковник полиции Антон Кононенко, начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России по Москве.

По его словам, если раньше правоохранители расследовали преступления с ущербом в 15, 20 и 50 тысяч рублей, то теперь практически все преступления относятся к категориям тяжких и особо тяжких – их порядка 80%. Тяжкие преступления начинаются от суммы в 250 тысяч рублей. Это значит, что ущерб в 1 миллион рублей не становится редкостью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
безопасностьгородвидеоЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика