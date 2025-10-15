Форма поиска по сайту

15 октября, 14:40

"Деньги 24": более 80% российских компаний заявили о нехватке сотрудников

Более 80% российских компаний с численностью персонала от 1 тысячи человек заявили о нехватке сотрудников, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, всего не хватает до 1,5 миллиона работников.

Наиболее остро проблема стоит в медицине. О нехватке кадров в этой сфере сообщили 90% компаний. Далее следуют строительство (83%), сфера продаж и услуг (по 80%) и логистика (79%).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

