"Деньги 24": более 80% российских компаний заявили о нехватке сотрудников

Более 80% российских компаний с численностью персонала от 1 тысячи человек заявили о нехватке сотрудников, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, всего не хватает до 1,5 миллиона работников.

Наиболее остро проблема стоит в медицине. О нехватке кадров в этой сфере сообщили 90% компаний. Далее следуют строительство (83%), сфера продаж и услуг (по 80%) и логистика (79%).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.