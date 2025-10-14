"Деньги 24": цена на золото впервые превысила 4 100 долларов за унцию

Цена на золото впервые в истории превысила 4 100 долларов за тройскую унцию, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Рост составил около 20% с начала сентября, когда металл стоил 3 700 долларов.

По словам эксперта, основная причина роста – увеличение спроса со стороны центральных банков. Также растет интерес к золоту со стороны частных инвесторов, стремящихся сохранить капитал на фоне нестабильности на финансовых рынках.

