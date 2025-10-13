Форма поиска по сайту

13 октября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": обязательную маркировку меда введут в России с 1 марта 2026 года

Обязательную маркировку меда введут в России с 1 марта 2026 года. Как сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков, это нововведение поможет снизить количество фальсификатов. По данным Роскачества, до 90% меда на полках в магазинах может быть разбавлено сахарным сиропом.

Эксперт отметил, что маркировка потребует от производителей дополнительных затрат. Анализ каждой партии меда стоит от 20 до 140 тысяч рублей, сюда же добавляются расходы на оборудование и нанесение QR-кодов. Из-за этого возможен рост цен и даже дефицит продукта на рынке, особенно среди мелких производителей, которые не участвуют в последующей переработке, но несут основную нагрузку по сертификации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

