13 октября, 12:30Экономика
"Деньги 24": капитализация крипторынка за ночь сократилась на 1 трлн долларов
Капитализация крипторынка за ночь сократилась на 1 триллион долларов, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, это один из самых масштабных обвалов в истории отрасли.
Потери физических инвесторов составили около 20 миллиардов долларов. Цыганков отметил, что к падению привело решение президента США Дональда Трампа начать новые тарифные войны с Китаем, которое инвесторы восприняли как серьезный риск.
