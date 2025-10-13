"Деньги 24": капитализация крипторынка за ночь сократилась на 1 трлн долларов

Капитализация крипторынка за ночь сократилась на 1 триллион долларов, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, это один из самых масштабных обвалов в истории отрасли.

Потери физических инвесторов составили около 20 миллиардов долларов. Цыганков отметил, что к падению привело решение президента США Дональда Трампа начать новые тарифные войны с Китаем, которое инвесторы восприняли как серьезный риск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.