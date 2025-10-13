"Деньги 24": ЦБ РФ отменил голосование по дизайну новой банкноты

Центробанк РФ отменил голосование по дизайну новой банкноты номиналом 500 рублей. Причиной стали массовые попытки увеличить количество голосов за некоторые объекты.

В качестве тематики для новой купюры был выбран Северо-Кавказский федеральный округ. Россияне могли голосовать за различные варианты на сайте регулятора. Однако некоторые регионы предложили призы тем, кто голосовал больше и лучше всего.

