"Деньги 24": соотношение пенсий к зарплатам в России достигло минимума за 17 лет

Пенсии в России растут медленнее заработных плат, что привело к достижению минимального соотношения этих показателей за последние 17 лет. Согласно данным Росстата, средняя пенсия в стране составляет 23 тысячи рублей, тогда как средняя зарплата достигла 100 тысяч рублей, формируя соотношение на уровне 23–24%.

Международная организация труда устанавливает норму пенсии на уровне 40% от средней зарплаты. Россия ратифицировал конвенцию соответствующего ведомства. Однако текущие темпы роста заработных плат, опережающие пенсионные индексации, создают диспропорцию. Для неработающих пенсионеров показатель соотношения составляет около 30%, что также ниже международных стандартов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.