Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие изменения введут для самозанятых в РФ 2026 году

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие изменения введут для самозанятых в РФ 2026 году

Производство сладостей в Москве выросло на 25% за несколько месяцев

"Деньги 24": традиционные инвестиции принесли наибольшую доходность в 2025 году

Карты Visa и MasterCard продолжат работать в России

Объем накопившихся наличных средств у россиян составил 18 трлн рублей

В Госдуме предложили обязать банки возвращать средства покупателю в течение 24 часов

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

"Деньги 24": эксперт рассказал, где в Москве будет использоваться цифровой рубль

Собянин: поддержка станкостроения – инвестиция в будущее Москвы

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, какие изменения хотят ввести для самозанятых в России. По его словам, с 1 января 2026 года самозанятым хотят разрешить добровольно перечислять взносы в социальный фонд, а также при необходимости оформлять больничный.

В случае нетрудоспособности самозанятый сможет рассчитывать на возмещение от 35 до 50 тысяч рублей в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикаобществовидеоЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика