"Деньги 24": эксперт рассказал, какие изменения введут для самозанятых в РФ 2026 году

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, какие изменения хотят ввести для самозанятых в России. По его словам, с 1 января 2026 года самозанятым хотят разрешить добровольно перечислять взносы в социальный фонд, а также при необходимости оформлять больничный.

В случае нетрудоспособности самозанятый сможет рассчитывать на возмещение от 35 до 50 тысяч рублей в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.