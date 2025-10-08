Форма поиска по сайту

08 октября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": российские банки стали повышать ставки по вкладам физлиц

"Деньги 24": российские банки стали повышать ставки по вкладам физлиц

Российские банки повышают ставки по вкладам физлиц, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ. На текущий момент в среднем по трехмесячному депозиту можно получить 15,25%, по вкладу на полгода – 14,87%, по годовому – чуть меньше 13%.

По словам экономического обозревателя Евгения Цыганкова, это связано с тем, что банки ведут активную конкурентную борьбу за клиентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

