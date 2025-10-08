"Деньги 24": карты Visa и Mastercard начнут выводить из оборота в России

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard постепенно перестанут работать в России, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, с 1 января 2025 года истекли сроки действия их сертификатов безопасности, продлевать которые международные компании не планируют.

Без действующих сертификатов банкоматы и платежные терминалы не смогут обрабатывать операции по таким картам, даже если они будут выпущены российскими банками. В ЦБ подчеркнули, что срочно менять карты пока не нужно, банки заранее уведомят клиентов о замене.

