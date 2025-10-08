Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": карты Visa и Mastercard начнут выводить из оборота в России

"Деньги 24": карты Visa и Mastercard начнут выводить из оборота в России

Москва планирует привлечь в развитие промышленности не менее 1 трлн рублей инвестиций

"Деньги 24": квартиры в строящихся домах Москвы стоят в 1,5 раза дороже сданного жилья

Новый фармацевтический завод в Зеленограде будет выпускать 5,5 млн флаконов лекарств в год

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 октября

"Мослекторий": Артем Лукин – о московской промышленности

Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

Ликсутов рассказал, что Москва вошла в топ-3 ведущих городских экономик мира

"Интервью": Анатолий Гарбузов – о высокотехнологичных отраслях Москвы

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему золото продолжает дорожать

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard постепенно перестанут работать в России, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, с 1 января 2025 года истекли сроки действия их сертификатов безопасности, продлевать которые международные компании не планируют.

Без действующих сертификатов банкоматы и платежные терминалы не смогут обрабатывать операции по таким картам, даже если они будут выпущены российскими банками. В ЦБ подчеркнули, что срочно менять карты пока не нужно, банки заранее уведомят клиентов о замене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика