"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС на импортные товары в онлайн-магазинах

Минфин предложил с 2027 ввести НДС на импортные товары, покупаемые физическими лицами на маркетплейсах и в интернет-магазинах, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Начать хотят со ставки в 5%.

Под налогообложение подпадут все ввозимые на территорию РФ товары, приобретенные онлайн. Единственное исключение – продукция из стран Евразийского экономического союза, куда входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

