06 октября, 14:30

"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС на импортные товары в онлайн-магазинах

Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Российская авиация получила партию Су-34 в рамках Гособоронзаказа

Российская армия взяла под контроль село Кузьминовка в ДНР

Новости мира: в Перу прошла акция протеста против президента Дины Болуарте

Новости мира: в Париже протестующие потребовали освободить израильских заложников в Газе

Новости мира: митингующие в Тбилиси перекрыли дорогу у здания парламента

Новости мира: в Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"

Минфин предложил с 2027 ввести НДС на импортные товары, покупаемые физическими лицами на маркетплейсах и в интернет-магазинах, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Начать хотят со ставки в 5%.

Под налогообложение подпадут все ввозимые на территорию РФ товары, приобретенные онлайн. Единственное исключение – продукция из стран Евразийского экономического союза, куда входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
политикаэкономикавидеоЕвгений Беляков

