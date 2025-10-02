"Деньги 24": в России могут отменить льготы по НДС на обслуживание банковских карт

В России могут отменить льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) на банковское обслуживание карт, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. Такие операции не облагались НДС с 2006 года, но теперь эту льготу могут убрать.

Под НДС могут подпасть комиссии за обслуживание карты, снятие наличных в банкоматах, переводы на карты других банков, СМС- и push-уведомления, а также эквайринг для торговых точек. По словам эксперта, это может привести к росту стоимости этих услуг для граждан и бизнеса.

