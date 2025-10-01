Форма поиска по сайту

01 октября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": большинство россиян выбрали скульптуру с орлом для купюры в 500 рублей

Большинство россиян выбрали скульптуру с орлом, которая расположена на горе в Пятигорске, для лицевой стороны купюры в 500 рублей, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. За этот вариант проголосовали 7 835 человек.

На втором месте – гора Бештау. Также среди предложенных на выбор объектов – Академическая галерея, беседка "Эолова арфа", гора Машук и Лермонтовская галерея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоАлина ГилеваКонстантин Цыганков

