"Деньги 24": большинство россиян выбрали скульптуру с орлом для купюры в 500 рублей

Большинство россиян выбрали скульптуру с орлом, которая расположена на горе в Пятигорске, для лицевой стороны купюры в 500 рублей, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. За этот вариант проголосовали 7 835 человек.

На втором месте – гора Бештау. Также среди предложенных на выбор объектов – Академическая галерея, беседка "Эолова арфа", гора Машук и Лермонтовская галерея.

