01 октября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал о финансовых изменениях в законодательстве РФ

"Деньги 24": эксперт рассказал о финансовых изменениях в законодательстве РФ

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, что с 1 октября в России вступают в силу новые законы, касающиеся финансов москвичей. Теперь банки обязаны предоставлять самозанятым и представителям малого и среднего предпринимательства кредитные каникулы сроком до 6 месяцев.

Также с 1 октября проводится индексация зарплат бюджетников на 7,6%. Повышение не распространяется на врачей, учителей и воспитателей детсадов. К тому же, в банковских приложениях появится "тревожная кнопка" для пострадавших от мошенников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
Мария Рыбакова Иван Евдокимов Константин Цыганков

