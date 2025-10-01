"Деньги 24": эксперт рассказал о финансовых изменениях в законодательстве РФ

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, что с 1 октября в России вступают в силу новые законы, касающиеся финансов москвичей. Теперь банки обязаны предоставлять самозанятым и представителям малого и среднего предпринимательства кредитные каникулы сроком до 6 месяцев.

Также с 1 октября проводится индексация зарплат бюджетников на 7,6%. Повышение не распространяется на врачей, учителей и воспитателей детсадов. К тому же, в банковских приложениях появится "тревожная кнопка" для пострадавших от мошенников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.