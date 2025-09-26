"Деньги 24": из-за дефицита бензина в России сократилось число АЗС

Количество автозаправочных станций в России сократилось с конца июля на 2,6%, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. В Крыму и Севастополе АЗС стало меньше на 50%, а в целом на юге страны – на 14%.

По словам эксперта, сокращение связано с дефицитом топлива в ряде регионов, особенно среди независимых сетей АЗС. Чтобы стабилизировать рынок, правительство РФ продлило запрет на экспорт нефтепродуктов до конца этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.