26 сентября, 17:15Экономика
"Деньги 24": из-за дефицита бензина в России сократилось число АЗС
Количество автозаправочных станций в России сократилось с конца июля на 2,6%, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. В Крыму и Севастополе АЗС стало меньше на 50%, а в целом на юге страны – на 14%.
По словам эксперта, сокращение связано с дефицитом топлива в ряде регионов, особенно среди независимых сетей АЗС. Чтобы стабилизировать рынок, правительство РФ продлило запрет на экспорт нефтепродуктов до конца этого года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.