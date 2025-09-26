Форма поиска по сайту

26 сентября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": россияне положили на банковские счета 57,5 трлн рублей

"Деньги 24": россияне положили на банковские счета 57,5 трлн рублей

Россияне положили на банковские счета около 57,5 триллиона рублей, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Он отметил, что только на процентах сберегатели за год заработали около 7 триллионов рублей. Поступления в бюджет от налогов на проценты по вкладам в 2024 году составили 110,7 миллиарда рублей. По плану на 2026 год эта сумма вырастет до 567,6 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
